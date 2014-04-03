Мін'юст: Перші оцінки збитків від анексії Криму будуть наступного тижня

Наступного тижня будуть перші експертні оцінки збитків, завданих анексією Російською Федерацією території українського півострова Крим.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в УНІАН.

«На наступному тижні будуть перші експертні оцінки наших збитків по Криму, вони будуть стосуватися майна Міністерства енергетики, тобто це шельф, «Чорноморнафтогаз», вони будуть стосуватися Міністерства інфраструктури – це наша залізниця, наші об’єкти нерухомості, дороги, кораблі, літаки, які залишилися на території Криму, вони будуть стосуватися майна Державного управління справами – санаторно-курортного господарства, об’єктів культурної спадщини», - зазначив він.

Петренко зауважив, що «по цьому блоку майна ми отримаємо ринкову вартість його і зможемо сформулювати вимоги щодо відшкодування збитків з боку РФ за ті протизаконні дії, які вони вчинили на території Криму».

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Також він додав, що «питання майбутньої судової перспективи цих справ, на моє глибоке переконання, для України є позитивним. Оскільки зараз усі міжнародні інституції визнали протиправність дій РФ».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації у Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб`єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання РФ самопроголошеної Республіки Крим як суб`єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.