Військові покладаються на «на свої сили і волонтерів» при переїзді з Криму на материк - експерт

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, оприлюднивши на своїй сторінці у Facebook повідомлення групи «Інформаційний опір».

«Завтра з Криму на материк своїми силами виїжджатиме частина військового персоналу командування ВМСУ (м. Севастополь). Допомогу надають волонтери», - написав він.

З Новоозерного готові виїхати близько 100 військовослужбовців і членів їх сімей. «Тут також відсутні плани організованого вивозу людей і їх майна», - написав він.Читайте такожБлизько 100 курсантів не можуть виїхати з Севастополя до Одеси - журналіст

Із 700 військовослужбовців і цивільного персоналу Державного науково-випробувального центру Збройних сил України (Приморське) готові виїхати на материк близько 100 чоловік. «Надія – тільки на свої сили і на волонтерів», - додав Тимчук.

Також 49 морських піхотинців з Керчі готові переміститися на материк. «Їх командування очікує на результати переговорів, щоб вийти з Криму разом з технікою як окрема частина. На військовослужбовців чиниться потужний тиск, росіяни вимагають звільнити займані ними житлові приміщення», - повідомив Тимчук.