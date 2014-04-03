У центрі ЗНО пояснили, як кримські випускники зможуть пройти тестування

Український центр оцінювання якості освіти надає можливість випускникам кримських шкіл проходити ЗНО на материковій частині України у декілька етапів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявив на прес-конференції.

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За його словами, у зв'язку з неможливістю проведення ЗНО в Криму через його окупацію кримським школярам пропонуються три варіанти проходження ЗНО на материковій території України. Зокрема щоб пройти ЗНО у червні, випускникам кримських шкіл необхідно до 30 квітня перереєструватися на порталі УЦОЯО. Для тих, хто не встигне це зробити, передбачена можливість скласти ЗНО під час додаткової сесії, яка триватиме з 1 по 15 липня. Для цього потрібно з 1 травня по 15 червня пройти перереєстрацію на сайті УЦОЯО. Для тих же випускників кримських шкіл, хто не встигне зареєструватися на додаткову сесію, буде запропонована скорочена сесія ЗНО, яка триватиме 3-4 дні, і зареєструватися на неї потрібно в період з 16 червня по 16 липня.