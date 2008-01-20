Сьогодні відзначається День Автономної Республіки Крим

Сьогодні, 20 січня, відзначається День Автономної Республіки Крим.

20 січня 1991 року на півострові в непростих соціально-політичних умовах пройшов загальнокримський референдум. Більш як 1,3 млн. чоловік (93,26%), які взяли участь в референдумі, висловилися за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб`єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору

Враховуючи волю кримчан, 12 лютого 1991 року Верховна Рада Української РСР змушена була ухвалити рішення про відновлення Кримської АССР.