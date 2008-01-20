Сьогодні відзначається День Автономної Республіки Крим
13:19, 20 січня 2008Політика
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17 років тому відбувся референдум
Сьогодні, 20 січня, відзначається День Автономної Республіки Крим.
20 січня 1991 року на півострові в непростих соціально-політичних умовах пройшов загальнокримський референдум. Більш як 1,3 млн. чоловік (93,26%), які взяли участь в референдумі, висловилися за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб`єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору
Враховуючи волю кримчан, 12 лютого 1991 року Верховна Рада Української РСР змушена була ухвалити рішення про відновлення Кримської АССР.
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