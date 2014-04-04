Затримані в Росії терористи виявилися українськими заробітчанами - ЗМІ

З Росії депортували двох українських шпигунів, повідомляють російські ЗМІ. Проте, ані імен депортованих, ані куди саме видворили українців, не розголошується, повідомляє ТСН.ua.

Як йдеться в сюжеті ТСН, напередодні ФСБ повідомила, що затримала 25 українців, яких підозрює у шпигунстві та підготовці провокацій на території Росії.

ТСН розшукала родичів та друзів Артема Гордієнка, Віталія Кривошеєва та Кирила Пилипенка. Саме їх показали по російському телебаченню, де вони заявляли, що фотографували пересування військової техніки Росії уздовж кордону з Україною.

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Близькі цих людей мають іншу версію - чоловіки поїхали до Росії на заробітки, виготовляти шкільні фотоальбоми. Востаннє вони виходили на зв'язок ще 14 березня.

За деякими даними їх протримали два тижні в СІЗО в місті Еліста в Калмикії, після чого відпустили. Утім, і досі їхнє місцеперебування близьким невідомо.

Служба Безпеки України, на яку нібито і працювали українці, назвала закиди росіян маячнею, і відповідно сенсу це коментувати не бачить.

Міністерство закордонних справ твердить, що попри відповідний запит із Києва, жодної офіційної інформації Москва не надає. І тому не виключає, що це може бути черговою провокацією.

Як повідомлялося раніше, Держдума Росії обурилась арештами сепаратистів в Україні і згадала про права людини.