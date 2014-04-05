Підозрюваного в організації розстрілу трьох даішників відпустили з-під варти

Владиславу Гораніну інкримінували організацію умисного вбивства, буцімто він підбурював убивць та надав їм для скоєння злочину автомобіль і зброю, передає ТСН.

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Раніше, Дніпровський суд міста Києва ухвалив міру запобіжного заходу - 2 місяці перебування під вартою. Горанін подав апеляцію. За словами підсудного, один з убивць просто навів на нього наклеп і надав судові неправдиві свідчення через особисту неприязнь до підсудного.

Тих, хто розстрілював працівників ДАІ, Горанін знав по Майдану, але не давав їм ані автомобіля, ані зброї, ані наказу вбивати. Позицію Гораніна підтримав суд, назвавши свідчення без жодних доказів недостатньою підставою для винесення вироку.