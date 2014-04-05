У ФСБ Росії пояснили, навіщо співробітник спецслужби був у Києві 20-21 лютого

"Такі рекомендації і заходи були вироблені", - сказав він. "Бєсєда запрошено на зустріч з президентом України Віктором Януковичем по цій темі, але прийнятий не був", - додало джерело. За його словами, будь-яких інших доручень та бесід у ході поїздки в Київ Бєсєди не було, передає РІА Новости.

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Керівники правоохоронних відомств України в четвер оприлюднили проміжні результати розслідування "справи снайперів": відповідальність за смерть більш ніж 100 осіб у Києві силовики поклали на екс-президента Віктора Януковича. Одночасно пролунали звинувачення на адресу російських спецслужб, які, за даними СБУ, теж мали стосунок до лютневих подій.

Крім того, в рамках розслідування справи про масове вбивство людей у Києві українська сторона попросила допитати офіцера ФСБ РФ.