Опубліковано відео, як активісти Євромайдану в Харкові йдуть "коридором ганьби"

В мережі Інтернет з'явилося відео, як міліція намагається захистити активістів Євромайдану від сепаратистів.

Сепаратисти в Харкові змусили "бойовиків Правого сектору" практично повзти "коридором ганьби". Читайте такожУ Харкові активістів Євромайдану врятували від сепаратистів, у кількох розбито обличчя Понад півтори години міліціонери виводили активістів Євромайдану від театру ім Шевченка провулком Класичним до вулиці Клочківської. Антимайданівці вимагали самосуду, і пробиваючись через кордон міліції, намагалися бити євромайданівців. Відео Wish Maker

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