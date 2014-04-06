Опубліковано відео, як активісти Євромайдану в Харкові йдуть "коридором ганьби"
19:48, 06 квітня 2014Політика
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В мережі Інтернет з'явилося відео, як міліція намагається захистити активістів Євромайдану від сепаратистів.
Міліція рятує активістів Євромайдану від сепаратистів / Facebook/Владимир Чистилин
Сепаратисти в Харкові змусили "бойовиків Правого сектору" практично повзти "коридором ганьби".
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Понад півтори години міліціонери виводили активістів Євромайдану від театру ім Шевченка провулком Класичним до вулиці Клочківської. Антимайданівці вимагали самосуду, і пробиваючись через кордон міліції, намагалися бити євромайданівців.
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