Саакашвілі: Якщо диверсанти пробудуть в ОДА 48 годин, увійдуть війська РФ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Три дні тому у своїй статті я передбачив захоплення ОДА у східних областях. Якщо диверсанти втримаються там 48 годин, російська армія вторгнеться. Це такий самий сценарій, як у Криму - спочатку мітинг, і якщо він не спрацює - захоплення і російське вторгнення. Тобто спочатку "план Суркова", а потім задіюється Патрушев (секретар Ради безпеки РФ, з 1999 до 2008 – директор ФСБ РФ). Це все так примітивно насправді, що українська влада може все вирахувати наперед", - написав Саакашвілі.

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На його думку, головне зараз – "повна військова мобілізація для захисту східних рубежів України".

"Так само потрібно особливо остерігатися можливого виникнення прямої непокори з боку деяких місцевих командирів українських ЗС, оскільки головне розвідуправління особливо готувалося в цьому напрямку".