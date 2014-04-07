Жителі Донбасу просять уряд України захистити їх від сепаратистів

Лист передали редакції "Новини Донбасу"

Наводимо повний текст:

"Ми, жителі Донецької області, глибоко стурбовані ситуацією, що склалася в результаті діяльності злочинних антиукраїнських організацій на території Донецька і області.

З початку березня поточного року, в центрі Донецька регулярно продовжують збиратися агресивно налаштовані люди під прапорами Російської Федерації, які цинічно і безкарно, на очах жителів міста, вчиняють злочинні дії: відкрито закликають до сепаратизму, захоплюють адміністративні будівлі, б'ють і принижують мешканців міста, які заявляють проукраїнську позицію, відверто глумляться над державною символікою України, блокують шляхи сполучення і роботу громадського транспорту, псують і знищують майно, на якому зображена або встановлена українська символіка.

Зухвало, грубо й публічно скоюються злочини проти основ національної безпеки України, громадського порядку та моральності, життя і здоров'я людей, відповідальність за які передбачена статтями Кримінального кодексу України 293 Групове порушення громадського порядку", 294 Масові заворушення, 296 Хуліганство, 338 Наруга над державними символами, 341 Захоплення державних або громадських будівель і споруд, 110 Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Безліч донеччан постраждали, і як мінімум одна людина загинула, за відкриту підтримку цілісності України на мітингу 13 березня 2014 р. За останній місяць неодноразово піддавалися нападу учасники міжконфесійного молитовного марафону в рамках акції «Молимось за Україну», за носіння українського прапора були побиті проукраїнські активістки, а також учасники велопробігу на підтримку цілісності України.

Наведені факти є лише верхівкою айсберга, і стали відомі завдяки роботі ЗМІ. Протиправні дії щодо прихильників цілісності України мають не випадковий, а масовий і системний характер, у результаті чого на сьогоднішній день в Донецьку публічно висловлюватись на підтримку цілісності України і виходити на вулицю з державною символікою небезпечно для життя.

На жаль, заяви з боку влади про відповідальність за описані злочини часто мають лише декларативний характер і в багатьох випадках не несуть ніяких наслідків для порушників закону. Поодинокі випадки притягнення до відповідальності учасників заворушень практично невідчутні і не відповідає реальному масштабом подій. Продовження роботи силових відомств у такому уповільненому режимі не здатне спричинити хоч ледь відчутні зміни ситуації в регіоні, і створює тепличні умови для розвитку насаджених ззовні ідей сепаратизму і подальшого розпалювання криміногенної обстановки в Донецькій області.

У результаті сформованої ситуації, жителі Донецька відчувають себе незахищеними, та залишеними наодинці з вищезгаданими проблемами.

Ми звертаємося до Вас, як до гаранта цілісності нашої держави, додержання Конституції, прав і свобод людини, з проханням з'ясувати причини нерішучість, а іноді й повної бездіяльності органів державної влади у вирішенні проблем, містять небезпеку як для жителів Донецької області, так і для всього українського суспільства, несуть загрози для української державності, територіальної цілісності і конституційного ладу.

Просимо Вас, використовуючи всі доступні Вам управлінські, кадрові та силові ресурси, вжити невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки жителів Донецької області, створити умови для дотримання прав і свобод населення регіону, і особисто проконтролювати виконання силовими відомствами покладених на них функцій захисту правопорядку та інтересів України. З надією на краще, і з вірою в Україну жителі Донецької області".