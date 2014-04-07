У Раді Федерації кажуть, що не вводитимуть війська в Україну без дозволу ООН

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров.

Раніше в понеділок проросійські активісти, які захопили будівлю Донецької обласної адміністрації, оголосили про створення «Незалежної Донецької республіки». Рішення було прийнято самопроголошеною «народною радою», створеною активістами. Вона виступила за приєднання «Незалежної донецької республіки» до Росії, а також звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням про введення миротворчого контингенту, повідомляє Інтерфакс.

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Як заявив Озеров, «були приклади введення миротворчого контингенту на територію Південної Осетії і Абхазії, але це було в рамках СНД, а просто так взяти і ввести на заклик місцевої влади наш миротворчий контингент у Донецьк або кудись ще - це суперечить міжнародним принципам і нормам».

При цьому він підкреслив, що «якщо буде прийнято рішення РБ ООН про введення миротворців, тоді Росія як постійний член Ради безпеки і учасник Договору по співпраці і безпеки в Європі може увійти до складу миротворчого контингенту для забезпечення безпеки в тому чи іншому регіоні».