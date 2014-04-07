Українське питання назвали питанням існування ПАРЄ

Її пропонують позбавити права голосу або взагалі вигнати, йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

На відкритті весняної сесії в Страсбурзі розглядають одразу два проекти постанови щодо Росії. Депутати неодноразово говорили про "холодну війну", ба навіть про можливу "третю світову".

Сергій Соболєв, що взяв слово від України, наголосив на тому, що на сході розгортається план російських спецслужб.

Російські делегати натомість закликали Раду Європи до стриманих оцінок. "Доля Криму і розвиток української кризи має свою передісторію. Це не сталося за одну ніч. В Україні трапилася низка речей, що не відповідають міжнародному праву, як-от порушення угоди за 21 лютого. Важливо, щоби Венеціанська комісія якнайшвидше зробила висновки щодо українських подій. Це має робити Рада Європи, не стаючи на бік окремих країн", - вважає російський делегат Олексій Пушков.

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"Мені прикро це казати, але виступ пана Пушкова – це пародія на правду. На цьому тижні питання стоїть передовсім про довіру до такого інституту як Рада Європи. Якщо ми дозволимо одній суверенній державі так просто захоплювати частину іншої суверенної держави і нічого не зробимо – на нас можна буде ставити хрест", - прокоментував слова росіянина делегат із Великої Британії Роджер Гейл.

Як уже повідомлялося, ПАРЄ перегляне свою співпрацю з Росією.