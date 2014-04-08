Подальші спроби Росії дестабілізувати Україну зашкодять самій Росії - Держдеп

Про це заявила офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі.

«Держсекретар США Джон Керрі дав зрозуміти, що будь-які подальші спроби Росії дестабілізувати Україну нестимуть додаткові втрати для Росії», – цитує Псакі Радіо Свобода.

За її словами, наразі обговорюється питання про скликання прямих переговорів протягом найближчих 10 днів між Україною, Росією, США та ЄС для пошуку шляхів зняття напруженості. Зараз відбувається обговорення термінів та порядку денного цієї зустрічі, зазначила Псакі.

За словами речниці Держдепартаменту, у США добре розуміють, що за нинішніми подіями на південному сході України простежується російське втручання.

Читайте такожСБУ затримала російського розвідника за організацію сепаратистських акцій у Луганську (аудіо)«Ті, хто виступає в цих регіонах, є проросійськими сепаратистами. Є чіткі припущення, що декому з цих протестувальників платять, і вони не є місцевими жителями. Все це викликає у нас серйозне занепокоєння», – сказала Псакі.

Заяви щодо ситуації в Україні речниця Державного департаменту США Джен Псакі оприлюднила під час щоденного брифінгу для американської і світової преси.

Напередодні відбулася телефонна розмова держсекретаря США Джона Керрі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.