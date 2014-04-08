Донецькі сепаратисти готуються до "вирішального штурму" та просять жінок не розходитися

Сепаратисти, які захопили Донецьку облдержадміністрацію, готуються до штурму будівлі силовими структурами. Про це їх представники сказали учасникам проросійського мітингу під стінами Донецької обласної ради 8 квітня, повідомляє кореспондент "ОстроВа".

"Нам потрібно протриматися до завтра! Скоріш за все, сьогодні вночі буде вирішальний штурм. Тому озброюйтесь телефонами, як вчора, і дзвоніть, пишіть, скликайте всіх своїх рідних, знайомих, близьких. Нехай всі приходять!", - заявив виступаючий біля адміністративної будівлі.

Крім того, він закликав жінок "підключитися" до боротьби та ні в якому разі не залишати епіцентр подій.

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"А ви, жінки, ні в якому разі не розходьтеся! Ну не будуть по вас стріляти. Вони просто не мають права. Залишайтеся, стійте тут, милі жінки", - сказав він.

Мітингувальники продовжують зміцнювати барикади. По всьому периметру Донецької ОДА можна побачити підготовлену сепаратистами велику кількість розібраної бруківки.

Як повідомлялося раніше, в понеділок самопроголошена "народна обласна рада" Донецької області прийняла рішення про створення Незалежної Донецької республіки та її входження до складу Росії. "Народна обласна рада" засідала у захопленій напередодні будівлі Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації.