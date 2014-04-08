У харківських сепаратистів вилучили 6 ящиків з «коктейлями Молотова» і бойову зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у внутрішньому дворі Харківської ОДА повідомив журналістам начальник Внутрішніх військ, генерал-лейтенант Степан Полторак.

«Ми вилучили після звільнення приміщень від «мирних протестувальників» 6 ящиків з коктейлями Молотова. Вони були заховані у пожежних щитах та інших приміщеннях», - сказав він.

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«Особисто я також вилучив пістолет ТТ», - додав Полторак.

Він також відзначив, що у звільненні будівлі облдержадміністрації, яка проходила сьогодні близько 7.00 і тривало приблизно 15 хвилин, брали участь 270 правоохоронців — один спеціальний підрозділ Національної гвардії і допоміжні підрозділи.

Начальник Внутрішніх військ обурився цинізмом проросійськи налаштованих активістів, які під час захоплення будівлі прикривалися жінками та інвалідами.

«Люди, які називали себе мирними протестувальниками, жителями, прикривалися жінками, намагалися увійти, це було не два, а значно більше разів, до обласної державної адміністрації. Ці люди прикривалися не тільки жінками, а й інвалідами на візках», - підкреслив Полторак.

У свою чергу, начальник ГУ МВС у Харківській області Анатолій Дмитрієв повідомив, що під час розблокування будівлі ОДА було затримано 64 особи, у тому числі і одного з лідерів проросійських активістів Єгора Логинова.

«Ми провели цю операцію, готувалися до неї. Провели її без жодного пострілу, без якихось порушень, все у рамках закону. Всі люди були затримані, це 64 людини», - сказав Дмитрієв.

Він відзначив, що всі вони зараз доставлені до харківських райвідділів міліції, зараз встановлюються їх особи.

Дмитрієв додав, що, за словами самих затриманих, вони жителі Харкова і Харківської області, нібито громадян Російської Федерації серед них немає.

Дмитрієв також повідомив, що за фактом нічних подій у будівлі Харківської ОДА відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (організація масових безладів). Винним загрожує до 8 років ув'язнення.

Дмитрієв уточнив, що проросійські активісти зайняли будівлю ОГА під час штурму близько півночі, а спецоперація з розблокування будівлі закінчилася близько 7.15 ранку.

Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута додав, що проросійські активісти під час штурму перед входом до ОДА підпалили автомобільні покришки, їм також вдалося через вікна підпалити приміщення на першому поверсі.

Балута підкреслив, що захоплювачі також блокували пожежні машини, які намагалися під'їхати до будівлі, щоб загасити пожежу.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня прихильники федералізації захопили приміщення Харківської облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії.

7 квітня близько тисячі проросійських мітингувальників оголосили про створення держави «Харківська народна республіка». У результаті антитерористичної операції силами МВС в Харкові повністю зачищена від сепаратистів захоплена і підпалена будівля обласної державної адміністрації. На даний момент працівники комунальних служб і співробітники облдержадміністрації почали заходи щодо ліквідації наслідків захоплення будівлі проросійськи налаштованими активістами.