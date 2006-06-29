Шевченко розказав, що має зробити Італія, щоб виграти

Форвард збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО заявив в інтерв`ю італійським ЗМІ, що збірна Італія повинна дуже постаратися, щоб виграти у збірної України в матчі 1/4 Чемпіонату світу з футболу.

«Ми зробили великий стрибок за ці кілька тижнів, працюючи наполегливо й зосереджено. Італія мусить дуже постаратися, щоб виграти у нас. Нам втрачати нічого, а от їм, я думаю, є що», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Він також розповів, що не думав, що українська збірна пройде «так далеко на цьому Чемпіонаті світу, а також «здивований, тому що не чекав зіграти з Італією на Кубку світу», повідомляє Germany06.Ru.

«Незалежно від того, як закінчиться матч, Італія назавжди залишиться в моєму серці. Такі люди, як Андреа ПІРЛО, Дженаро ГАТТУЗО, Алессандро НЕСТА і Філіппо ІНДЗАГІ назавжди залишаться моїми друзями», - додав А.ШЕВЧЕНКО.