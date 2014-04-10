З Криму вивели вже більше 2,7 тисяч військових з сім'ями

Станом на сьогодні, 10 квітня, на материкову частину України з тимчасово окупованої території АР Крим прибуло 2 716 осіб. З них 923 офіцерів, 103 курсантів, 1 374 сержантів та солдатів військової служби за контрактом, 9 працівників ЗС України та 307 членів їхніх родин, з яких 74 дитини.

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Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, з цієї кількості найбільше представників Військово-Морських Сил ЗС України та членів їх сімей (1 822 особи). 682 особи – представники Повітряних Сил ЗС України та члени їх сімей, решта – з частин безпосереднього підпорядкування Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України.

Протягом минулої доби до материкової частини України прибуло 223 особи, з них 180 – військовослужбовців, 43 – члени сімей, в тому числі 8 дітей.

Як нагадали в Міноборони, з метою організації зустрічі та збору військовослужбовців і членів їх сімей, направлення до збірних пунктів з подальшим їх розміщенням працюють три збірно-пересильних пункти обладнані наметами, засобами для приготування їжі та відпочинку.

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У Києві з 24 березня розгорнутий та функціонує збірний пункт. З 31 березня розгорнуті та функціонують збірні пункти у місті Вінниця, у містах Одеса та Очаків. З 2 квітня розгорнутий збірний пункт у місті Миколаїв.

Із прибулими з Криму військовослужбовцями постійно працюють представники кадрових органів.