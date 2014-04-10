Активісти кричали екс-голові Житомирської ОДА "Ганьба!" та облили його зеленкою

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому активісти скандували "Ганьба!". Вони зазначали, що цю акцію вони провели на знак протесту проти присутності колишніх керівників в органах чинної влади та "за зміну влади в області".

Рижук сьогодні прибув на сесію і брав участь у її роботі, однак не виступав. Наразі в сесійній залі Рижука немає.

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Голова облради Віталій Француз закликав на сесії після перерви не ображати депутатів та не заважати їм здійснювати їхні обов’язки.

"Якщо депутатів будуть бити, обливати і ображати, то депутати не будуть приходити на сесію, це неприпустимо",- сказав Француз.

Позафракційний депутат Юрій Андрійчук, який також колись був губернатором Житомирщини, закликав чинну владу та правоохоронців "припинити це свавілля".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі близько 100 осіб пікетували сесію Житомирська обласної ради, протестуючи проти корупції в органах влади.

Учасники пікету провели акцію на першому поверсі приміщення, де розташовані облрада та Житомирська облдержадміністрація і проходила чергова сесія облради.

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Довідка УНІАН. 2 березня виконувач обов'язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 199/2014 звільнив Сергія Рижука з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації. На цю посаду Турчинов призначив голову Житомирської обласної організації ВО «Свобода» Сидора Кізіна.