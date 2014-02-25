Шишацький: до зміни влади в Україні призвела диктатура



Як повідомили УНІАН у прес- службі Донецької облдержадміністрації, про це губернатор заявив сьогодні на засіданні громадської ради при ОДА.

Він розповів, що події в Україні розвивалися так, як описано в книзі Джина Шарпа «Від диктатури до демократії».

Глава регіону сказав, що уважно читав цю книгу, в ній є 158 пунктів, які описують хід революцій.

За словами губернатора, всі вони спрацювали в Україні .

«Але ключова суть відображена у назві книги - у нас була диктатура і тому описані методи спрацювали» , - сказав Шишацький.