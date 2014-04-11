МЗС РФ побачив в Україні репресії

Про це йдеться в його коментарі щодо прийняття в Україні поправок до Кримінального кодексу, опублікованому на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

"Розраховуємо, що в Києві усвідомлюють - репресіями і поліцейськими методами вирішити проблеми, які реально стоять перед країною, не вдасться. Шлях розбудови диктатури навряд чи буде сприяти виходу з кризи", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Рада посилила відповідальність за замах на територіальну цілісність і держзраду. За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України передбачено термін ув'язнення від 3 до 10 років.

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Дії, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув'язненням.

Відповідно до закону, державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.