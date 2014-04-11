Диверсифікувати поставки газу в Україну можна за 2-3 роки - Порошенко

"Швидко це питання не вирішиш. Для цього потрібно побудувати термінал, прокласти газопровід, зробити реверс газу. Це 2,5-3 роки. І всі будуть стукати до України, і просити: візьміть у нас наш газ за дуже дешевою ціною", - сказав П.Порошенко в ході зустрічі з жителями міста Малин (Житомирська область ) у п'ятницю.

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За словами народного депутата, коли буде зроблена диверсифікація газу, Україна зможе купувати газ у Польщі, Словаччині, США, "і газ перестане бути інструментом тиску", яким він був, коли Україна купувала газ тільки у Росії .

П. Порошенко також повідомив, що зустрічався з міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком, і обговорював питання реверсу газу зі Словаччини.

Під час зустрічі в Малині Петро Порошенко нагадав, що газ за останні 20 років із звичайного ринкового продукту перетворився на інструмент політичного тиску на Україну, і влада наживалася за рахунок корупційних оборудок із газом.

«Ми зробимо усе можливе, щоб зробити Україну незалежною від газового шантажу» – заявив кандидат на пост Президента України Петро Порошенко.

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Як відомо, Словаччина почала технічну підготовку реверсних поставок газу в Україну. Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який знаходиться зараз у Києві.

За його словами, наступного тижня з цього приводу мають пройти переговори між "Укртрансгазом" і словацьким оператором газотранспортної системи Eustream.