Радбез ООН проведе засідання щодо України

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Засідання заплановане на 20:00 за часом Нью-Йорка (в Києві у цей час буде 3:00 понеділка).

Про потребу терміново скликати Раду безпеки з огляду на небезпечну ситуації "на південному сході України" заявила Росія.

Читайте такожРНБО розпочне крупномасштабну антитерористичну операцію із залученням армії

Раніше у неділю Міністерство закордонних справ України заявило, що надасть світовій спільноті докази прямої участі російських спецпідрозділів у діях сепаратистів на Сході України. У США також побачили «явні ознаки участі Москви» в діях сепаратистів на Донбасі.

Голова Верховної Ради, виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов оголосив про початок з залученням Збройних сил України антитерористичної операції проти осіб, які захопили приміщення державної влади і силових відомств на Донеччині та в Луганську.