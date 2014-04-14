Постпред США в ООН: Київ зробив усе, що міг зробити без застосування сили

Українська сторона зробила досить в сфері дипломатії для вирішення нинішнього конфлікту в регіоні. Про це на засіданні Радбезу ООН, яке пройшло в понеділок вночі, заявила представник США Саманта Пауер, повідомляє Українська правда.

"Українці витримали більше, ніж будь-яка країна - член ООН могла б витримати без застосування сили", - підкреслила вона.

Пауер в черговий раз розкритикувала запевнення Москви в її непричетності до подій в східних регіонах України.

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"Це не протести, це не демонстрації... це професійні сили зі зброєю, виробленою в Росії, які здійснюють скоординовані дії", - підкреслила вона.

У той же час Пауер зазначила, що можливість для діалогу залишається.

"Ми як і раніше дуже і дуже бажаємо говорити про деескалацію ситуації", - підкреслила вона, додавши, що насамперед Росія повинна відвести свої військові сили від кордону з Україною.

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Зазначимо, що на засіданні Радбезу Росію не підтримала жодна країна. Зокрема, Литва, США, Франція, Великобританія і Австралія різко засудили позицію РФ і закликали її до деескалації ситуації в регіоні та початку переговорів.

Аргументацію Росії у Раді знайшли непереконливою.

"Міжнародне співтовариство не обдурено кремлівською пропагандою і дезінформацією", - заявив представник Британії Лайалл Грант.

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Представник Франції Жерар Аро у своєму виступі також зазначив, що РФ продовжує називати події у східній Україні протестами обурених громадян, видаючи, що "інтернету не існує".