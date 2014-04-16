У Раді ініційовано створення комісії щодо діяльності банків «сім'ї Януковича» - депутат

"Сьогодні складається парадоксальна ситуація, коли банки, які вимили з України сотні мільярдів гривень продовжують спокійно працювати і далі виводити кошти для сім'ї Януковича. Ми знаємо, куди ідуть ці гроші - вони ідуть на підтримку сепаратизму в Україні", - заявив народний депутат.

Міщенко також заявляє, що перевірку цих банків блокують корумповані судді та один з заступників голови Нацбанку України.

"Один з прикладів. Правоохоронці звертаються з вимогою перевірити діяльність Фінбанку, який належить наближеним до сім'ї Януковича Грановському та Кауфману. Але через трьох судів в Одеській області ці рішення блокуються", - зазначив народний депутат.

Сергій Міщенко повідомив, що група народних депутатів уже готує звернення до Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо діяльності цих так званих суддів. Міщенко наголосив, що питання про їх звільнення також буде поставлено у Верховній Раді.

"В той час, як наші хлопці під кулями боряться з озброєними сепаратистами та російськими диверсантами банки сім'ї Януковича, під прикриттям корумпованих високопосадовців та суддів, продовжують виводити кошти з України й приплачувати сепаратистів. У цю ситуацію має негайно втрутитися парламент", - переконаний народний депутат.