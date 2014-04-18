90% затриманих в Маріуполі мали проблеми з законом

Про це повідомили у прес-службі МВС України, посилаючись на заяву заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового в ефірі Еспресо-ТВ.

"Із 77 затриманих за напад на військову частину у Маріуполі 17 притягувалися до кримінальної відповідальності, а 90% від усіх – неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності",- повідомив Яровий.

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Зокрема, за словами правоохоронця, вказані особи мали проблеми із законом за хуліганство та керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Також Яровий зазначив, що серед тих двох, які загинули під час цих подій, один відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Російській Федерації, інший – володів чотирма одиницями зброї.

Нагадаємо, вночі, у відповідь на атаку на військову частину Національної гвардії в Маріуполі підрозділи МВС провели операцію з локалізації банди нападників, які налічують близько 300 осіб. Під час атаки на військову частину були вбиті троє нападників, 13 поранені і 63 затримані

Пізніше стало відомо, що 25 із 63 сепаратистів, яких затримали після спроби штурму частини внутрішніх військ у Маріуполі, вже відпустили.