Кремль визнав присутність великого контингенту російських військ на кордоні з Україною

Про це заявив, зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1" у суботу, 19 квітня. Він повідомив, що додатково до частин, які постійно дислокуються у західному регіоні Росії, через події в Україні до кордону з нею передислоковано додаткові сили. Дат передислокації, а також місць розташування російських військових, він не уточнив, повідомляє Німецька Хвиля.

"Є війська у районі українського кордону. Одні війська дислоковані там на постійній основі. Інші - спрямовані для посилення, зважаючи на те, що відбувається у самій Україні - ... країні, де тільки-но стався військовий переворот", - заявив Пєсков в інтерв'ю телеканалу. За його словами, таким чином Росія вживає "запобіжні заходи в плані забезпечення своєї безпеки". Пєсков також наголосив, що Росія є суверенною державою, а тому вільна в ухваленні рішень, де й у якій кількості можуть бути дислоковані її війська на її території.

Водночас прес-секретар Путіна запевнив, що на сході Українинемає жодної присутності збройних сил РФ.

Як відомо, минулого тижня НАТО опублікував супутникові знімки російських військ на кордоні з Україною, зроблені наприкінці березня - на початку квітня цього року. За оцінками НАТО, 35-40 тисяч військовослужбовців російської армії дислоковані на понад ста військових базах біля українських кордонів. За даними Північноатлантичного альянсу, російські військові перебувають у повній бойовій готовності і в змозі діяти дуже швидко.

Нагадаємо, що наприкінці березня Путін поінформував телефоном німецьку канцлерку Анґелу Меркель про те, що РФ відводить частину військ з прикордонного з Україною району. Однак до цього часу Захід не отримав доказів деескалації ситуації у регіоні.