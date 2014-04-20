В МВС назвали Слов'янськ найнебезпечнішим містом України

У офіційній заяві відомство назвало підозрілим той факт, що на місці стрілянини так швидко з'явились телевізійні групи російських телеканалів, які курує Дмитро Кисельов, оголошений персною нон-ґрата в ЄС, США та Канаді.

Окрім того, в міліції нагадали, що наразі Слов'янськ під контролем сепаратистів і "ситуація в місті не контролюється органами внутрішніх справ". Більш того, викрадені з місцевого відділку міліції пістолети розійшлись по руках місцевого населення, і передбачити, як вони будуть використані, зараз немає можливості.

Читайте такожМВС повідомляє про трьох загиблих у нічній стрілянині в Слов'янськуТак, "два пістолети ПМ з Слов'янського міськвідділу міліції позавчора вилучені в Донецьку, де двоє громадян в стані алкогольного сп'яніння почали з'ясовувати між собою стосунки із використанням вогнепальної зброї.", - повідомили в МВС.

"Зважаючи на присутність у місті закордонних диверсантів і незаконних збройних формувань, а також неконтрольованого обігу вогнепальної зброї, Слов'янськ є сьогодні найбільш небезпечним містом в Україні", - йдеться у повідомленні МВС.

Раніше в СБУ заявили, що нічна перестрілка у Слов'янську була інсценована.