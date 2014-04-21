МЗС сподівається, що Росія надасть свої докази виконання Женевської угоди

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця висловив сподівання, що російська сторона представить Україні ті заходи, які вона здійснила на виконання Женевської угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця сказав журналістам у Києві.

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При цьому він нагадав, що з української сторони було призупинено активну дію в антитерористичній операції, ухвалено рішення про початок публічного обговорення конституційної реформи, ухвалено рішення про можливість призначення губернаторів — представників від місцевих політичних сил, а також було проведено ряд заходів спільно з місією ОБСЄ щодо конкретних кроків, які місія ОБСЄ може здійснювати в східних областях України для реалізації Женевських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, глава МЗС Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС Мозамбіку заявив, що влада України не виконує Женевські домовленості. «Женевські угоди не лише не виконуються, але й робляться кроки, перш за все тими, хто захопив владу в Києві, які грубо порушують досягнуті в Женеві домовленості», - сказав Лавров. Він звинуватив українську владу в тому, що вона «пальцем об палець не вдарила для того, щоб усунути причини», які лежать в основі «глибокої» кризи.

Довідка УНІАН. 17 квітня 2014 року у Женеві відбулась зустріч Україна-ЄС-США-Росія на рівні міністрів закордонних справ. За результатами цієї зустрічі була оприлюднена за відповідна Женевська заява.

Як йдеться в заяві, усі незаконні збройні формування мають бути роззброєні; усі незаконно захоплені будівлі мають бути повернуті законним власникам; усі незаконно захоплені вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах і селищах мають бути звільнені.

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Усім учасникам протестів і тим, хто звільнить будівлі та інші громадські місця і добровільно складе зброю, буде гарантовано амністію, за винятком тих, кого буде визнано винним у скоєнні тяжких злочинів.

Домовлено, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде відігравати провідну роль у сприянні українській владі і місцевим громадам у негайній реалізації цих заходів, спрямованих на деескалацію ситуації вже в найближчі дні там, де це найбільш необхідно. США, ЄС і Росія зобов'язуються підтримати цю місію, в тому числі шляхом надання спостерігачів.