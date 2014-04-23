Обстріляний у Краматорську вертоліт належить МВС України – джерело



Як повідомив співрозмовник агентства, інцидент стався близько 20.00, коли вертоліт перебував на незначній висоті від землі.

Як зазначило джерело, екіпажу повітряного судна, який не постраждав, вдавалося в штатному режимі без будь-яких зусиль приземлитися.

Як повідомляв УНІАН, під Краматорськом невідомі обстріляли вертоліт Збройних Сил України. Обстріл вівся з автоматичної зброї калібру 5,45 мм.

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Про це керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

”За оперативними даними групи ”Інформаційний Опір”, півгодини тому в небі поблизу Краматорська був обстріляний невідомими вертоліт Мі-8 Збройних сил України”, - повідомив він.

Тимчук відзначив, що обстріл вівся з автоматичної зброї калібру 5,45 мм.

Постраждалих, за його даними, немає.