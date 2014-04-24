Українські спецслужби встановили спонсорів сепаратистських виступів на Донбасі

Про це в ефірі ток-шоу "Шустер LIVE" повідомив тимчасовий виконувач обов'язків заступника голови Адміністрації президента України Андрій Сенченко, передає ТСН.

"Нарешті згрупувалися наші спецслужби і почали працювати щодо джерел фінансування - і в Донецьку, і в Луганську", - зазначив представник Адміністрації президента.

За словами Сенченка, українські спецслужби також встановили, хто більше всіх стимулює розмови про те, що Донбас нібито не чують.