Українські спецслужби встановили спонсорів сепаратистських виступів на Донбасі
03:27, 24 квітня 2014Політика
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На Донбасі під час проведення антитерористичної операції українські спецслужби встановили джерела фінансування сепаратистських мітингів, і зараз по них вже готується удар.
Українські спецслужби встановили спонсорів сепаратистських виступів на Донбасі / Остров
Про це в ефірі ток-шоу "Шустер LIVE" повідомив тимчасовий виконувач обов'язків заступника голови Адміністрації президента України Андрій Сенченко, передає ТСН.
"Нарешті згрупувалися наші спецслужби і почали працювати щодо джерел фінансування - і в Донецьку, і в Луганську", - зазначив представник Адміністрації президента.
За словами Сенченка, українські спецслужби також встановили, хто більше всіх стимулює розмови про те, що Донбас нібито не чують.
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