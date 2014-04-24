У кримській колонії вʼязні погрожують влаштувати голодування і акції непокори

120 чоловіків ще від початку весни чекають умовно-дострокового звільнення. За українським законодавством, на підставі рішення комісії, впродовж 40 діб суд має підписати вирок про звільнення.

Проте, ув'язнені кажуть, що адміністрація колонії досі не передала справи в суд. Коментувати ці закиди керівники пенітенціарної служби Криму відмовилися, передає ТСН.

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Заявили, що усе тепер вирішується в Москві. А питання щодо дострокового звільнення не порушують, бо кримські суди не працюють, і нині невідомо, коли вони перейдуть на російське аконодавство.

Телефоном вʼязні розповіли, що хтось місяць, хтось більше сидить і чекає, коли відбудеться суд і його звільнять, бо добросовісною працею і поведінкою заслужи це.