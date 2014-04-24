У Дніпропетровській області прокуратура й СБУ розслідують 7 фактів сепаратизму
Слідчі Служби безпеки й прокуратури Дніпропетровської області почали розслідування за сімома фактами сепаратизму.
Прокуратура й СБУ розслідують факти сепаратизму в Дніпропетровській області
Про це повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Сергій Кузьменко.
«На території Дніпропетровська й області під час проведення масових заходів звучали заклики до здійснення дій з метою насильницької зміни й скинення конституційного ладу, зміни кордонів території або державного кордону України», – сказав Кузьменко.
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За його словами, розслідування почали за статтями про насильницьку зміну або скинення конституційного ладу і зазіхання на територіальну цілісність України.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація 7 квітня підписала угоду із громадськими організаціями й політичними партіями проросійської спрямованості про недопущення проявів сепаратизму в області.