У Дніпропетровській області прокуратура й СБУ розслідують 7 фактів сепаратизму

Про це повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Сергій Кузьменко.

«На території Дніпропетровська й області під час проведення масових заходів звучали заклики до здійснення дій з метою насильницької зміни й скинення конституційного ладу, зміни кордонів території або державного кордону України», – сказав Кузьменко.

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За його словами, розслідування почали за статтями про насильницьку зміну або скинення конституційного ладу і зазіхання на територіальну цілісність України.

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 7 квітня підписала угоду із громадськими організаціями й політичними партіями проросійської спрямованості про недопущення проявів сепаратизму в області.