США: Вікно для зміни курсу закривається, Путін мусить зробити вибір

Про це заявив державний секретар США Джон Керрі на спеціальному засіданні Державного департаменту 24 квітня.

"Вікно для зміни курсу закривається. Президент Путін та Росія повинні зробити вибір. Якщо Росія обере шлях деескалації, ми усі привітаємо це з великим задоволенням. Але якщо Росія цього не зробить, світ зробить все, аби ціна таких дій для Росії збільшувалась", - заявив Керрі, слова якого наводить РАР.

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За словами держсекретаря США, Росія "не зробила жодного конкретного кроку" для того, аби заспокоїти ситуацію в Україні, згідно з досягнутими 17 квітня домовленостями в Женеві.

Як сказав Керрі, Україна у свою чергу "дотрималась слова" і намагається вирішити конфлікт.

Керрі звинуватив російську сторону в "активному саботажі" демократичного процесу в Україні, а російських чиновників та засоби масової інформації - у веденні пропагандистської кампанії, спрямованої на посилення сепаратистських настроїв в Україні.

Він назвав безсумнівним те, що "Росія відіграє активну роль в дестабілізації ситуації в Україні", і зауважив, що докази цього має американська розвідка.

"Якщо Росія буде продовжувати дії в цьому напрямку, то не лише зробить велику помилку, але це також буде помилка, яка дуже дорого обійдеться", - заявив Керрі. Він запевнив, що у такому випадку західний світ покарає Росію. Керрі нагадав, що про готовність до дій напередодні заявляв президент США Барак Обама.