Журналісти пропонують називати озброєних сепаратистів не інакше як терористами

"Звертаємося до суспільства, насамперед, до журналістів і політиків - процеси, що відбуваються на сході України, необхідно називати своїми іменами. Там орудують не активісти і не сепаратисти, це - терористи", - йдеться в повідомленні Обозревателя.

Як йдеться у повідомленні, тероризм став очевидним після того, як бойовики зняли маски, і весь світ побачив, що командувачем терористів в Слов'янську є діючий офіцер ФСБ Ігор Стрільців.

Читайте такожУ Слов'янську терористи вивели захоплених спостерігачів ОБСЄ на прес-конференцію

"Це під його командуванням військовослужбовці РФ зі зброєю в руках захоплюють не тільки мирних громадян, а й членів місії ОБСЄ, вони захоплюють співробітників СБУи катують їх. Запитайте у 18 заручників - журналістів, у зниклого театрального режисера - чи можна називати загарбників активістами або сепаратистами?", - риторично запитують журналісти.

"Ми повинні жити за принципом сучасного світу: переговори з терористами не ведуться. Їх треба знищувати. Адже вони не Слов'янськ захопили, вони утримують в заручниках всю країну, через них над усією країною постійно нависає загроза відкритої російської інтервенції, нація живе в очікуванні повної окупації. Наше ліберальне ставлення до бойовиків, спроба заретушувати їхню діяльність під сепаратизм - це пособництво найбільшому злу ХХІ століття", - йдеться в повідомленні Обозревателя.