Міліція відкрила справу за фактом замаху на Кернеса

14:06, 28 квітня 2014
Політика
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Слідство порушило справу про замах на вбивство мера Харкова Геннадія Кернеса, який був поранений у спину на велосипедної прогулянки в понеділок.

Кернес знаходиться у важкому стані / Павел Козаченко, dozor.kharkov.ua

Дії невідомих зловмисників слідчі органи кваліфікували за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

До складу слідчо-оперативної групи увійшли представники центрального апарату МВС, очолив її начальник міліції Харківської області. Розслідування перебуває на контролі Міністра, повідомили на сайті МВС.

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Нагадаємо, що сьогодні близько 12-ї години невідомі особи на Білгородському шосе вчинили напад на мера Харкова. В результаті Геннадій Кернес отримав проникаюче вогнепальне поранення в області спини. 

Наразі він знаходиться у міській лікарні швидкої невідкладної допомоги. Медики оцінюють стан його здоров’я, як тяжкий.

На місці події продовжує  працювати слідчо-оперативна група міліції, яку очолює начальник ГУМВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв. До складу групи увійшли представники центрального апарату МВС. Розслідування перебуває на контролі у Міністра.

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