Кернес заважав сценарію з дестабілізації ситуації в Харкові - політолог

Таку думку Золотарьов висловив у коментарі УНІАН.

"Політична версія замаху на Кернеса лежить на поверхні - Харків, як і Одеса, мають стати наступними "гарячими точками" в Україні після Донецька", - сказав він.

За словами експерта, ймовірно, мер Харкова заважав проведенню сценарію щодо дестабілізації ситуації в Харкові. "Не дарма недавно було озвучено, що Кернес - єдиний керівник у нестабільному регіоні, хто звернувся до дніпропетровських колег із приводу досвіду стабілізації ситуації", - відзначив Золотарьов.

Читайте такожНа Кернеса вчинено замах, стріляли в спину на ураження (оновлюється)Крім того, за його словами, Кернес навряд чи підтримав би ідею проведення референдуму про федералізацію, на якому наполягають керівники Донбасу. Як відомо, останнім часом, мер Харкова виступав за унітарний устрій України.

Втім, на думку політтехнолога, не варто виключати і бізнес-версію замаху. "Харків, з його бюджетом і оборотами - ласий шматок. І не можна виключати бізнес-версію замаху. Існує вірогідність, що її намагаються прикрити іншою (політичною) версією", - сказав Золотарьов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Кернес був поранений невідомим. Кернеса прооперували, стан його тяжкий.

За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.