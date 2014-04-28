Гриценко назвав фактори дестабілізації ситуації на Сході

Про це на прес-конференції у Донецьку заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Федералізація – це брехливе гасло. Це означає, що ті, хто закликає до цього хочуть ресурси й повноваження з Києва передати не селищам і містам, а місцевим царькам, які весь цей час розкрадали і Донбас, і всю Україну. Насправді ж люди виступають за децентралізацію влади, і ці вимоги абсолютно правильні. Їх треба почути і задовольнити», – переконаний Гриценко.

«Інший бік проблеми – це російські диверсанти з російською зброєю, які проникають сюди з-закордону з ворожими намірами. Вони закликають до від’єднання, входження до складу Росії, проголошення неіснуючих республік тощо. Ці люди, виставляють поперед себе жінок і дітей, поводяться як мерзотники, а не як воїни. Всі повинні розуміти, що вони вороги і злочинці. Цих людей потрібно ізолювати, обеззброїти, і видворити з країні. Ні – знищити», – наголошує Гриценко.