Після трагедії в Одесі Євросоюз закликав Україну до максимальної стриманості

Європейський Союз закликає проявляти максимальну стриманість та не використовувати вчорашню трагедію в Одесі для підігрівання більшої ненависті, розбіжностей і безглуздого насильства.

Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президента Європейської комісії Кетрін Ештон, текст якої передано УНІАН.

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«Це має стати приводом для роздумів і нагодою для усіх українців зібратися разом та віднайти шляхи подолання розбіжностей, що їх було штучно підігріто в останні місяці. Зараз усі політичні сили мають усвідомити свою відповідальність та вдатися до мирного і всеохоплюючого діалогу з пошуку спільного шляху виходу з кризи», - підкреслила Ештон.

Вона повідомила, що ЄС глибоко засмучений багатьма смертями та пораненими у вчорашніх подіях, що відбулися в Одесі: «Євросоюз висловлює свої щирі співчуття сім’ям усіх жертв сліпого насильства. Факти, що призвели до трагічної втрати такої великої кількості людських життів, мають бути встановлені за допомогою незалежного розслідування. Водночас усі відповідальні за такі кримінальні дії мають постати перед правосуддям».