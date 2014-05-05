У Слов'янську в ході АТО сьогодні одна людина загинула, 15 - отримали вогнепальні поранення - ОДА

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації.

В ОДА наголосили, що наведені дані базуються на інформації комунальних закладів охорони здоров'я. Медичне обслуговування у ході АТО також здійснюють відповідні підрозділи силових структур.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, сьогодні під час проведення АТО в Слов'янську 4 представника МВС було вбито, близько 30 - отримали поранення.

Терористи стріляють з автоматів і мінометів.

"Тактика бою сепаратистів - прикриватися живим щитом з числа місцевого населення. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що нападники масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви серед місцевого населення", - повідомляє УЗГ МВС України.