В Одесі 2 травня оголошено Днем пам'яті

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, за розпорядженням в. о. мера міста Олега Бриндака, День пам'яті за загиблими оголошено в результаті трагічних подій, що відбулися 2 травня.

Як пояснили в департаменті, щорічно в цей день на будівлях підприємств, установ, організацій та житлових будинків міста, буде приспущено національний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також у цей день буде обмежено використання музики та проведення розважальних заходів.

У департаменті цитують Бриндака:

"Ніхто з нас не зможе забути цей страшний день. Кожен повинен зробити висновки з цієї трагедії, щоб ніколи такі події не повторювалися в нашому місті. Щоб пам'ять про трагічні події цього дня стала самою сильною перешкодою будь-якій ворожнечі, будь-якому протистоянню, зробивши неможливим його повторення. Всі разом ми повинні зберегти це благословенне місто для наших дітей, для всіх майбутніх поколінь. Зберегти Одесу можна тільки живучи у світі".

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами.

За останніми даними, в Одесі 2 травня в лікарні звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинуло 46 осіб.