Євросоюз знову закликав РФ відвести свої війська від кордону з Україною

Європейський Союз заявляє, що український уряд має право на проведення антитерористичної операції на сході України, але закликає до стриманості, аби не погіршувати далі напружену ситуацію.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив Майкл Манн, речник Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Він також висловив стурбованість початком російських військових маневрів біля східного кордону України і закликав Москву відвести свої війська від української території.

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"Ми визнаємо право за Україною вжити законних дій для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Але, звичайно, ми закликаємо українську владу утриматись від будь-якого застосування сили, яке може погіршити ситуацію далі. Але ми маємо повну довіру до українського уряду, що він втілить положення Женевських домовленостей якнайшвидше. І ми сподіваємось, що і решта підписантів домовленостей також зроблять те саме", - сказав Манн.

"Важливо, щоб до деескалації долучились всі і щоб Женевські домовленості виконувались, бо це єдиний вихід з ситуації, що склалася", - додав він.

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За словами речника, ЄС дуже стурбований початком військових маневрів Росії поблизу кордону з Україною, де скупчилось близько 40 тисяч російських вояків.

"Ми стежимо за діями Росії на кордоні з Україною з величезною стурбованістю. Ці дії суперечать домовленостям, досягнутим в Женеві. Ми ще раз закликаємо Росію відвести свої війська від кордону з Україною і відкликати мандат Ради Федерації щодо права на застосування збройних сил на українській території", - сказав Манн.

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"Ми ще раз наголошуємо на нашій повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і ми закликаємо усі сторони до максимальної стриманості. Всі сторони мають зосередитись на втіленні положень Женевської заяви для зменшення напруги і деескалації нинішньої ситуації", - додав речник Верховного представника ЄС.