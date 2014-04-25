Євросоюз знову закликав РФ відвести свої війська від кордону з Україною
За словами речника Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики, ЄС дуже стурбований початком військових маневрів Росії поблизу кордону з Україною, де скупчилось близько 40 тисяч російських вояків.
Європейський Союз заявляє, що український уряд має право на проведення антитерористичної операції на сході України, але закликає до стриманості, аби не погіршувати далі напружену ситуацію.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив Майкл Манн, речник Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
Він також висловив стурбованість початком російських військових маневрів біля східного кордону України і закликав Москву відвести свої війська від української території.
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"Ми визнаємо право за Україною вжити законних дій для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Але, звичайно, ми закликаємо українську владу утриматись від будь-якого застосування сили, яке може погіршити ситуацію далі. Але ми маємо повну довіру до українського уряду, що він втілить положення Женевських домовленостей якнайшвидше. І ми сподіваємось, що і решта підписантів домовленостей також зроблять те саме", - сказав Манн.
"Важливо, щоб до деескалації долучились всі і щоб Женевські домовленості виконувались, бо це єдиний вихід з ситуації, що склалася", - додав він.
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За словами речника, ЄС дуже стурбований початком військових маневрів Росії поблизу кордону з Україною, де скупчилось близько 40 тисяч російських вояків.
"Ми стежимо за діями Росії на кордоні з Україною з величезною стурбованістю. Ці дії суперечать домовленостям, досягнутим в Женеві. Ми ще раз закликаємо Росію відвести свої війська від кордону з Україною і відкликати мандат Ради Федерації щодо права на застосування збройних сил на українській території", - сказав Манн.
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"Ми ще раз наголошуємо на нашій повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і ми закликаємо усі сторони до максимальної стриманості. Всі сторони мають зосередитись на втіленні положень Женевської заяви для зменшення напруги і деескалації нинішньої ситуації", - додав речник Верховного представника ЄС.