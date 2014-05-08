Яценюк закликає всіх патріотів утриматися від дій, які можуть бути використані проти України

Про це йдеться у зверненні Яценюка з нагоди Дня Перемоги, переданому агентству УНІАН Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«69-й раз відзначають українці звільнення України і Європи від коричневої чуми. І вперше за 69 років це відбувається в умовах війни. Хай і неоголошеної, але справжньої війни, яку веде російський режим проти України. Вперше після 41-го року ворог перетнув кордони України, порушив її територіальну цілісність, анексував частину території, заслав сюди диверсійно-терористичні групи. Українці – мирний народ, який ніколи ні на кого не нападав. Але нам не залишили іншого вибору, як взяти до рук зброю», - заявив Яценюк.Читайте такожСепаратисти, котрі не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути амністовані - Яценюк

За його словами, «неначе за допомогою машини часу ми повернулися у тридцяті роки. Саме звідти запозичив свою шокуючу риторику лідер однієї із сусідніх держав. Хіба анексія Криму не подібна окупації Судетської області? Чи невизнання українців як нації, відмінної від росіян, не нагадує дискусії про підготовку до аншлюсу Австрії? Зіштовхнувшись із зовнішньою агресією та терористами, Україна ще більше цінує безсмертний подвиг тих, хто виборов мир 69 років тому. Тих, хто під різними прапорами билися за Україну, за життя, за майбутнє. Близько 3 мільйонів українських фронтовиків не вернулися з поля бою. 5,5 мільйонів жителів України були вбиті на окупованій території. Війною було зруйновано майже 700 міст і 28 тисяч сіл. І той, хто зараз говорить у Москві, що, мовляв, перемогли б і без вас, чинить наругу над пам’яттю мільйонів полеглих».

«Ми - народ-переможець, який має право пишатися своїм внеском у подолання фашизму. І цілком заслужено в 1945 році Україна стала однією з країн-засновниць ООН», - наголосив Яценюк.

Він закликав пом’янути тих, хто загинув, а також вклонитися тим, хто живий і з кого слід брати приклад тепер, коли над Вітчизною знову нависла смертельна загроза.

Від імені уряду України та від себе Яценюк привітав ветеранів, дітей війни, всіх, хто вважає 9 травня великим днем.Читайте такожУ посольство РФ прийшов вантаж з прапорами Росії і георгіївськими стрічками, можливі провокації - Бондаренко

Яценюк наголосив, що не розраховує на те, що «екстремісти візьмуть паузу в своїх кривавих справах хоча б на цей день. Керівництво держави поінформоване про чорні плани російських диверсантів та їхніх найманців. Влада вживає всіх заходів щодо безпеки, але нам протистоять люди, в яких нема нічого і нікого святого. Прошу по можливості утримуватися від будь-яких масових акцій, а в разі участі в них не піддаватися на провокації. Демонструвати терпимість до прапорів, гасел, інших поглядів».

Як підкреслив прем’єр, антитерористична операція, яка триває на Донеччині і де «наші вояки демонструють таку ж доблесть, як їхні діди й прадіди в Червоній Армії чи УПА, направлена винятково проти терористів. Проти тих, які взяли до рук зброю та вбивають. Але ми говоримо з кожним, хто цивілізовано висловлює свої погляди. Навіть такі, з якими ми категорично не згодні».

За власної ініціативи та згідноз Женевськими домовленостями влада розпочала широкий загальнонаціональний діалог з питань нової Конституції України, зауважив Яценюк.

За його словами, головні зміни стосуються масштабної децентралізації влади, розширення повноважень громад, районів, областей, «ми скасовуємо посади голів адміністрацій, яких присилають з Києва. Владу здійснюватимуть виконкоми, сформовані радами, які обиратимуться людьми. Разом з повноваженнями на місця піде і право розпоряджатися коштами. Коли ми говоримо про децентралізацію, то виходимо з того, що це стосується й гуманітарної політики. Які ще свята відзначати, кого ще вважати героями, в якій церкві молитися, якими мовами говорити – це те, чого ніколи не нав’яжеш людям згори. Це те, в чому важливо враховувати місцеву специфіку».

Яценюк також зауважив: «Ми зберігаємо в силі мовний закон Ківалова-Колесніченка, ухвалений «регіоналами» та комуністами. В тих областях, де більшість людей говорить російською, - вона має юридичний статус регіональної. Фактично ж її права та можливості там такі ж самі, як у державної української. Як голова уряду при розгляді змін до Конституції запропоную норму, згідно якої при збереженні статусу української як єдиної державної місцеві ради отримають право надавати спеціальний статус російській та іншим мовам. Єдність країни неможливо забезпечити, не навчившись слухати один одного та йти на компроміс».

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Він нагадав, що уряд також ініціював законопроект про проведення 25 травня всеукраїнського консультативно-дорадчого референдуму. «Ми хотіли поцікавитися думкою людей щодо єдності країни, державного устрою. На жаль, парламент поки що не підтримав нас. Думка людей насправді не цікавить ні комуністів, ні Партію регіонів. Вони не дали за це жодного голосу. Так само вони блокують і амністію чи звільнення від відповідальності тих учасників заворушень, хто добровільно складе зброю і хто не вчиняв тяжких злочинів», - заявив він.

За словами Яценюка, він «побував у Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та Харкові. Слухав людей, люди – мене. Ми почули один одного. В усіх чотирьох містах переконався, що переважна більшість бачить своє майбутнє у складі єдиної України. В Москві це знають, тому і роблять ставку на грубу силу. Але ми сильніші, принаймні духом та волею. Я із впевненістю дивлюся в майбутнє. Ми з честю витримаємо всі випробування. Ми збережемо нашу єдність».