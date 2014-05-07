ООН не має підстав вводити війська в Україну - дипломат

Законної можливості ввести миротворчі війська ООН в Україну зараз немає, вважає міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, відповідаючи на запитання про можливість введення миротворчого контингенту в Україну, передає ТСН.ua.

"Зараз я не бачу такої можливості. Спостерігачі ОБСЄ виконують дуже важливу роботу, але вони не військові. Для введення миротворців потрібне рішення Ради безпеки ООН, а це потребує згоди між Великобританією, Росією та рештою. Тому зараз це малоймовірний сценарій", - сказав міністр.

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Він також додав, що більшість країн підтримують Україну. "Після незаконної анексії Криму Радбез проголосував тринадцятьма голосами проти, за - був тільки один. Але в рамках Ради Безпеки один голос постійного члена означає вето. Тому це - ілюструвало ізоляцію Росії, але не привело до якихось рішень Радбезу. Генасамблея проголосувала 100 голосами проти 11, це демонстрація того, наскільки Росію не підтримує світ", - сказав Хейг.

Міністр запевнив, що країни Заходу розуміють незаконність дій Росії в Криму і пообіцяв санкції також для Криму.

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"Анексія Криму була незаконною, незаконний референдум, жоден референдум не може бути організований за такий короткий час під дулом автоматів. Європейський Союз вживе певні обмеження, які торкнуться цієї території, наприклад, щодо кримських товарів. Ми не збираємося просто говорити: ну, гаразд, якщо вже так сталося - тепер буде так. Ні, це була незаконна дія за будь-якими міжнародними стандартами, і вона матиме свої наслідки - місяцями і роками", - заявив дипломат.

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