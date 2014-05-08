Двох фігурантів екстремістських організацій, які діяли 2 травня в Одесі, затримано - МВС

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар, повідомляється на сайті МВС.

За його словами, затримані Давидченко та Долженков уже відправлені до Києва для проведення слідчих дій.

Чеботар зазначив, що на території Одеської області працювали екстремістські та злочинні угруповання, які робили все для того, щоб дестабілізувати обстановку в області. Працювали спільно із деякими структурами іноземних держав задля того, аби підняти невдоволення проросійського населення в Одеській області, додав він.Читайте такожРазом з сепаратистами в Одесі випустили представників криміналітету - міліція

«Невдовзі будуть затримані ще фігуранти цієї справи. Зокрема, ті, які підбурювали людей до протиправних дій в Одесі. Це екстремісти, які виконували завдання та були підбурені, за нашими даними, з-за за кордону та контактували із представниками ближнього зарубіжжя. Я маю на увазі Придністров`я», - зазначив Чеботар.

Заступник міністра наголосив на тому, що міліція наразі робить усе, щоб на Одещині був спокій, особливо напередодні такого великого свята, як День Перемоги.Читайте такожМВС обіцяє в Одесі низку резонансних затримань

Як повідомлялося, керівництвом МВС одразу після подій, які сталися в Одесі 2 травня та внаслідок яких загинула велика кількість людей, було звільнено цілу низку міліцейського керівництва в області.

«Що стосується Фучеджи (колишній т.в.о. начальника одеської міліції - УНІАН), то прокуратура його затримувала уже як цивільну особу. Це провадження знаходиться у правовому полі Генеральної прокуратури», - підкреслив заступник міністра.