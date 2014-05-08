Серед організаторів сутичок в Одесі 2 травня були колишні міліціонери

Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України, один із свідків повідомив, що затриманий 6 травня громадянин України Сергій Долженков, який з 2009 по 2012 рік працював оперуповноваженим Одеського міського управління міліції і «відомий у місті на прізвисько «Капітан Какао», займався «організацією масових заворушень через Інтернет».

За підозрою в активній участі у підготовці масових заворушень в Одесі 2 травня було затримано ще трьох громадян України: Миколу Серебрякова (затриманий при спробі перетнути державний кордон України), депутата Одеської міської ради, колишнього співробітника міліції Сергія Бовбалана та Артема Давидченка.

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У міліції зауважили, що “на даний час тривають слідчі та розшукові заходи, спрямовані на викриття й затримання інших організаторів трагічних подій 2 травня в Одесі, а також - на визначення джерел фінансування організації масових заворушень”.

Довідка УНІАН. 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, та проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. В цій будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди. Загалом загинуло 46 осіб, понад 200 були поранені.

В СБУ повідомили, що зіткнення і заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з Росії.