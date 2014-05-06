Після подій у Одесі 2 травня 48 людей зникли безвісти, а в моргах досі лежать невпізнані трупи

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, що учора вранці місто прощалося із загиблими під час кривавих подій 2 травня. Ховали шістьох, зокрема і депутата обласної ради В'ячеслава Маркіна, якого часто можна було побачити на мітингах Антимайдану. Читайте такожСтали відомі імена 36 загиблих у сутичках в Одесі

Окрім 46 загиблих, сьогодні повідомили ще про 48 зниклих безвісти. У моргах - два десятки тіл залишаються невпізнаними. Винними в трагедії, що сталася у вихідні, одесити називають, зокрема губернатора Немировського і полковник Дмитра Фучеджи, який цими днями керував одеською міліцією.

Наразі він відсторонений від виконування обов'язків, але його поки не звільнили. Тим часом, від новопризначеного очільника міліції Івана Катеринчука містяни вимагають знайти та покарати винних у масовій загибелі людей.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа.

За останніми даними, в Одесі 2 травня в лікарні звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

В СБУ повідомили, що зіткнення і заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.