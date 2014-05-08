ДПтС повідомляє про заплановане на завтра блокування радикалами колонії на Харківщині

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, ДПтС стало відомо, що «9 травня радикально налаштовані сили разом із особами, які раніше відбували покарання в Олексіївській виправній колонії управління ДПтС України в Харківській області (№ 25), та іншими особами кримінального середовища планують провести несанкціонований мітинг біля зазначеної установи».

«Їхньою метою нібито є дестабілізація стану оперативної обстановки в Олексіївській виправній колонії (№ 25), а також висвітлення у засобах масової інформації з позиції активності громадського сектору в проведенні люстрації органів державної влади неправдивої інформації щодо діяльності керівництва установи», - зазначили в прес-службі.

При цьому в пенітенціарній службі підкреслюють, що блокування чи перешкоджання повноцінній роботі установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, в першу чергу, порушує права осіб, які тримаються в цих установах, зокрема права на своєчасний розгляд справ у судових інстанціях за їхньою безпосередньою участю, забезпечення повноцінного харчування та безпеку в установах.