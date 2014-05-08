Росія розставляє по Криму імперські символи

Про це повідомляє Інтернет-газета Новий Севастополь.

У відкритті пам'ятника взяли участь статс-секретар, заступник міністра оборони РФ Микола Панков, в.о. губернатора Севастополя Сергій Меняйло, командувач Чорноморським флотом адмірал Олександр Вітко, моряки-чорноморці, представники громадськості.

Монумент є подарунком Міністерства оборони Російської Федерації місту-герою Севастополю.

Як стало відомо УНІАН від поінформованого джерела в Севастополі, пам'ятник встановлено на місці знесеного кілька днів тому за вказівкою міської влади пам'ятного знаку «10 років Військово-морським Силам України» (коли в 2002 році урочисто відкривався цей пам'ятний знак, планувалося, що з часом на цьому місці буде споруджено пам'ятник, пов'язаний із ВМС України - УНІАН).

Читайте такожРосійське інформагентство збрехало про 23-річну відсутність святкових салютів у КерчіЗа даними джерела, своє невдоволення у зв'язку з відкриттям пам'ятника висловлюють представники місцевої громадської організації «Діти війни», яка багато років, у тому числі й у період знаходження тут пам'ятного знаку «10 років Військово-морським Силам України», добивалася права встановлення в цьому місці пам'ятника дітям війни, які брали участь у обороні та звільненні Севастополя (за даними організації, в роки війни в Севастополі загинули 46 школярів).

Вони вважають, що пам'ятник дітям війни має знаходитися саме тут у зв'язку з близьким розташуванням Вічного вогню біля монумента «Героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 рр.», біля якого школярі міста на посту №1 багато десятків років несуть почесну варту.

В організації також вважають, що логічніше пам'ятник Сенявіну було б встановити на однойменній вулиці.

Раніше повідомлялося про інші випадки встановлення пам'ятників, що прославляють імперську велич Росії, в тому числі шляхом плюндрування українських і єврейських пам'ятників на території Криму.

Так, 22 квітня повідомлялося, що в Севастополі невідомі сплюндрували пам'ятник жерствам Голокосту - вандали зафарбували написи червоною фарбою й намалювали на меморіалі герб СРСР.

Пізніше, 24 квітня, з'явилося повідомлення, що в Бахчисараї міськрада хоче створити пам'ятник "зеленому чоловічку" (представнику російських військ, що брали участь в анексії Криму).

6 травня у Севастополі на алеї міст-героїв напис "Київ" замінили на "Слов'янськ".

Довідка УНІАН. Дмитро Сенявін (1763-1831) — адмірал, який після 1825 року командував Балтійським флотом. Брав участь у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.