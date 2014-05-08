СБУ докладає усіх зусиль, аби не допустити провокацій 9 травня – Наливайченко

18:51, 08 травня 2014
Політика
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Очільник СБУ запевнив, що тих громадян зі зброєю, які виходитимуть за периметр безпеки, буде затримано.

Очільник СБУ запевнив, що тих громадян зі зброєю, які виходитимуть за периметр безпеки, буде затримано

Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив під час брифінгу у МВС, повідомляє УНІАН.

"На жаль, вперше через 69 років після Великої перемоги наших дідів та батьків в Україні, в містах Краматорську і Слов'янську, ми не зможемо вшанувати і мирно провести заходи, присвячені ветеранам і перемозі. Хоча уряд виділив кошти, щоб соціальна допомога ветеранам, привітання і всі інші заходи, гідні наших ветеранів відбулися у Донецькій області", – сказав він.

Окрім того голова СБУ наголосив, що співробітники відомства роблять усе можливе, щоб у місцях, де будуть вшановувати ветеранів, ані провокатори, ані криміналітет не чинили злочинів.

"Громадська безпека – це наша спільна справа з громадськими організаціями, з місцевими громадами. Ті, хто зі зброєю будуть виходити за периметр безпеки, будуть затримуватися і за рішенням суду заарештовуватися – незалежно від громадянства", - додав він.

На закінчення свого виступу він підкреслив, що СБУ докладає усіх зусиль, аби не допустити незаконного фінансувався і проведення псевдореферендуму у східних областях України.

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