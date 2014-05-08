СБУ докладає усіх зусиль, аби не допустити провокацій 9 травня – Наливайченко

Про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив під час брифінгу у МВС, повідомляє УНІАН.

"На жаль, вперше через 69 років після Великої перемоги наших дідів та батьків в Україні, в містах Краматорську і Слов'янську, ми не зможемо вшанувати і мирно провести заходи, присвячені ветеранам і перемозі. Хоча уряд виділив кошти, щоб соціальна допомога ветеранам, привітання і всі інші заходи, гідні наших ветеранів відбулися у Донецькій області", – сказав він.

Окрім того голова СБУ наголосив, що співробітники відомства роблять усе можливе, щоб у місцях, де будуть вшановувати ветеранів, ані провокатори, ані криміналітет не чинили злочинів.

"Громадська безпека – це наша спільна справа з громадськими організаціями, з місцевими громадами. Ті, хто зі зброєю будуть виходити за периметр безпеки, будуть затримуватися і за рішенням суду заарештовуватися – незалежно від громадянства", - додав він.

На закінчення свого виступу він підкреслив, що СБУ докладає усіх зусиль, аби не допустити незаконного фінансувався і проведення псевдореферендуму у східних областях України.