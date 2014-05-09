Вибори в Україні встановлять рекорд за кількістю спостерігачів – генсек ОБСЄ

Генсек зараз перебуває з дводенним візитом у Києві, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Дзанньєр певен, що насилля не є способом подолання конфлікту. Він наполягає що проблеми слід вирішувати політичним і дипломатичним шляхом. ОБСЄ схвалює прагнення української влади вести діалог із Росією і, зі свого боку, готова всіляко сприяти подальшій деескалації конфлікту. Президентські вибори – важливий крок у подоланні політичної кризи, каже генсек. Читайте такожСША виділять Україні $11,4 млн на вибори президента

Тому представники ОБСЄ допомагатимуть діалогу влади з громадянами. Будуть спостерігати і контролювати правові аспекти здійснення виборів.

"Ми допомагаємо українській владі, аби переконатися, що підготовка триває ефективно. Ми плануємо привести велику групу спостерігачів – близько тисячі. Це найбільша операція в історії ОБСЄ. Це буде ключовий виклик для України, і ми хочемо, щоб він минув вдало", - заявив Дзанньєр.

Як уже повідомлялося, Генсекретар ОБСЄ на два дні прилетів до Києва.